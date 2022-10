Esposito, spezzone nel finale. Ma non basta: l’Anderlecht crolla in casa

Non una buona giornata per Sebastiano Esposito che, dopo il rigore segnato nella sconfitta per 2-1 dell’Anderlecht contro il West Ham in Conference League, è sceso in campo solo nel finale della partita di oggi contro il Club Brugge. Persa per1-0.

SCONFITTA IN CASA – Nonostante la buona prova di giovedì in Conference League, Sebastiano Esposito oggi ha visto gran parte della gara dell’Anderlecht dalla panchina. In occasione della sfida persa per 0-1 in casa contro il Club Brugge, infatti, l’attaccante in prestito dall’Inter è entrato soltanto al minuto 88 al posto di Arnstad. Troppi pochi i due minuti più cinque di recupero per Esposito, che non è riuscito a incidere e a evitare la sconfitta del suo club.