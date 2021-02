Esposito, solo 10′ nella vittoria del Venezia sulla Virtus Entella

Sebastiano Esposito Inter

Solo dieci minuti in campo per Sebastiano Esposito in occasione di Venezia-Virtus Entella, sfida vinta dai veneti per 3-2. La punta di proprietà dell’Inter ha preso il posto di Mattia Aramu.

SUBENTRATO – Continua il periodo non brillante per Sebastiano Esposito, che anche dopo il passaggio in prestito al Venezia non sembra riuscire a ritagliarsi troppo spazio. L’attaccante di proprietà dell’Inter è infatti sceso in campo soltanto all’80’ della sfida vinta per 3-2 dai veneti contro la Virtus Entella. Nelle sedici presenze messe insieme fin qui dal giocatore, è arrivata una sola rete. Nelle ultime tre partite, inoltre, il suo minutaggio è andato calando: 64 minuti contro la Cremonese, 32 minuti contro il Pescara e soltanto dieci oggi. Troppo poco per convincere i nerazzurri a renderlo un elemento importante per l’attacco della prossima stagione.