Esposito si presenta al Bari: «Orgoglioso di essere qui! Voglio dimostrare…»

Sebastiano Esposito è estremamente felice di essere tornato in Italia, e in particolare di vestire la maglia del Bari in Serie B. L’attaccante di proprietà dell’Inter si è presentato ai nuovi tifosi attraverso un post pubblicato sui social.

NUOVA ESPERIENZA – Sebastiano Esposito non vede l’ora di iniziare la sua nuova esperienza in prestito al Bari dopo la brutta parentesi in Belgio con la maglia dell’Anderlecht. Il giovane di proprietà dell’Inter si è presentato così sui social: «Sono molto felice di essere tornato in Italia e orgoglioso di arrivare in una piazza prestigiosa e calorosa come quella di Bari. Ringrazio il direttore sportivo Polito e la società, per la fiducia. Con impegno, umiltà sudore, dedizione e determinazione. Voglio fortemente dimostrare a tutti il mio valore. Non vedo l’ora di scendere in campo con la mia nuova maglia per aiutare il Bari a prendersi le soddisfazioni che merita». Questo il suo messaggio pubblicato su Instagram.