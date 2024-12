Esposito show a Verona, l’Empoli ne fa 4! Ora Zanetti rischia tanto

Finisce 1-4 Verona-Empoli, con show di Sebastiano Esposito. Il centravanti di proprietà dell’Inter, insieme al fratello Francesco Pio, è il re della giornata.

VITTORIA NETTA – Al Marcantonio Bentegodi di Verona va in scena Verona-Empoli. Gli scaligeri hanno bisogno necessariamente di trovare i tre punti, visto che sono reduci da tre sconfitte consecutive, in cui hanno incassato nove gol. Ma l’Empoli è in ottima forma e in settimana ha pure eliminato la Fiorentina dalla Coppa Italia ai calci di rigore. D’Aversa si affida al prestito Inter Sebastiano Esposito, autentico protagonista a Firenze mercoledì sera. Zanetti, invece, punta ancora su Belahyane a centrocampo, giocatore monitorato anche dai nerazzurri. Nel primo tempo, non c’è partita. E soprattutto per un motivo preciso: Esposito è on-fire. Il talentino campano sblocca la partita al 16′ con un gran pallonetto a scavalcare Montipò. Tre minuti dopo l’attaccante raddoppia stavolta battendo Montipò sul primo palo. Il Verona è in difficoltà e al 32′ subisce pure il terzo gol da Cacace. Sussulto d’orgoglio tre minuti più tardi con il tap-in di Tengstedt su assist di Tchatchoua. Ma l’Empoli è ferocissimo e al 42′ trova pure la quarta rete con Colombo, entrato ad inizio primo tempo dopo l’infortunio di Pellegri. Nella ripresa, il Verona prova quantomeno a riaprire il match ma niente da fare, l’Empoli difende con ordine e organizzazione.

Verona-Empoli 1-4

16′ e 19′ Esposito, 32′ Cacace, 35′ Tengstedt, 42′ Colombo