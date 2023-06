Esposito, serata da incubo per la famiglia: 3/3 e tutti sconfitti!

Per la famiglia Esposito, che vede nel più giovane dei fratelli Francesco l’attaccante della Primavera dell’Inter, serata da dimenticare quella di ieri. Erano in campo tutti e tre ma è andata malissimo.

L’INCUBO DIVENTA REALTÀ – Per la famiglia Esposito poteva essere una domenica di festa, coi tre figli impegnati in altrettante partite decisive. È invece arrivata una tripla delusione, perché hanno tutti perso. Il più giovane, Francesco Pio Esposito della Primavera dell’Inter, ha giocato la finale dei Mondiali Under-20 fra Uruguay e Italia, vinta 1-0 dalla Celeste con un gol all’86’ (vedi articolo). Per lui trentaquattro minuti più recupero, è entrato al 56′. Era invece titolare il fratello maggiore Salvatore Esposito, nello spareggio salvezza in Serie A fra Spezia e Verona prima partita “di famiglia” in ordine cronologico. A imporsi l’Hellas per 1-3, con i gol tutti nel primo tempo (vedi articolo). Ma quello a cui è andata più male in assoluto è senza dubbio Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, sempre di proprietà dell’Inter ma in prestito al Bari, aveva due risultati su tre contro il Cagliari per la promozione dalla finale di ritorno dei play-off di Serie B. È uscito nel secondo tempo, sullo 0-0, ma al 94′ Leonardo Pavoletti ha firmato il pesantissimo 0-1 (vedi articolo). E ora la data dell’11 giugno diventerà un tabù per la famiglia Esposito.