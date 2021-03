Esposito, 71′ senza goal nella vittoria del Venezia contro la Reggiana

Sebastiano Esposito Inter

Vittoria fondamentale per il Venezia di Paolo Zanetti, nell’anticipo della ventiseiesima giornata di serie B. Poco più di 70 minuti per Sebastiano Esposito, che non ha ancora trovato il primo goal con la maglia dei lagunari

CAVALCATA – Il Venezia ha battuto 2-1 la Reggiana, in rimonta, portandosi al secondo posto in classifica, in serie B, alle spalle della capolista Empoli. Sebastiano Esposito è tornato titolare dopo più di un mese. Il classe 2002, di proprietà dell’Inter, è stato sostituito al minuto 71 e non è ancora riuscito a trovare il primo goal con la maglia dei lagunari. Stagione complicata per il golden boy, andato a segno soltanto in un’occasione: peraltro quando indossava ancora la maglia della SPAL.