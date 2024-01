Esposito si fa male con la Sampdoria: i tempi di recupero dopo l’infortunio

Infortunio per Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito alla Sampdoria in Serie B. Ecco i tempi di recupero per il giovane cresciuto nel settore giovanile.

INFORTUNIO – La Sampdoria perde Sebastiano Esposito per infortunio. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia destra. L’attaccante non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per almeno un mese.