Esposito rinnova con l’Inter, D’Angelo: «Grande chance che porta entusiasmo!»

Anche lo Spezia potrebbe trarre benefici dal rinnovo di contratto di Pio Esposito con l’Inter. Lo spiega l’allenatore Luca D’Angelo nel corso dell’ultima conferenza stampa.

L’UFFICIALITÀ – Il rumors era nell’aria da qualche settimana, ma quest’oggi è arrivata l’ufficialità: l’Inter ha blindato Francesco Pio Esposito fino al 2030. L’attaccante classe 2005 è un profilo importante, guardando in prospettiva, sul quale il club nerazzurro sembra essere assolutamente intenzionato a puntare. L’italianità e le doti del giovane sono caratteristiche pregiate, che fanno presagire un futuro assolutamente roseo per lui e l’Inter. Attualmente Esposito si trova in prestito allo Spezia e proprio da lì il suo allenatore, Luca D’Angelo, si è pronunciato sull’argomento.

Esposito rinnova con l’Inter e D’Angelo ne trae benefici: ecco il punto di vista dell’allenatore dello Spezia

L’ENTUSIASMO GIUSTO – Lo Spezia sta usufruendo delle potenzialità del giovane dell’Inter nella lotta al vertice della Serie B. A due giorni dalla sfida in trasferta contro il Mantova, mister D’Angelo è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match e dello stato di forma dei suoi. Fra i vari temi l’allenatore degli aquilotti si è soffermato anche sul rinnovo di contratto di Esposito con l’Inter, che potrebbe in qualche modo tornare utile anche allo Spezia in questo ultimo quarto del campionato. D’Angelo, infatti, ha dichiarato: «Il rinnovo di contratto di Pio Esposito con l’Inter è importante. Ovviamente è una grandissima possibilità per lui. Dunque, penso che affronterà questo finale di campionato con grande entusiasmo».