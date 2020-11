Esposito rimanda ancora il primo gol in Serie B, ma SPAL a -1 dalla vetta

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Esposito ha giocato titolare in SPAL-Salernitana, anticipo della settima giornata di Serie B. L’attaccante classe 2002, in prestito dall’Inter, non è riuscito a finire nel tabellino dei marcatori ma i suoi hanno comunque vinto 2-0.

BENE LO STESSO – Sebastiano Esposito non ha fatto gol, ma la SPAL ha battuto 2-0 la Salernitana. Tutto risolto nel primo tempo (vedi articolo), con le reti di Mattia Valoti e Federico Di Francesco. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter settantacinque minuti, prima di essere sostituito da Luca Moro. È stata la sua sesta presenza, la quinta da titolare, ma fin qui resta a secco. La SPAL, pur senza il contributo realizzativo di Esposito, sale a -1 dal primo posto in Serie B, in attesa delle altre partite.