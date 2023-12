Esposito punto fermo dello Spezia! Altra vittoria con il prestito Inter in campo

Seconda vittoria consecutiva per lo Spezia che prova a rialzare la testa in una situazione delicata in classifica. Altra buona prestazione di Francesco Pio Esposito, attaccante in prestito dall’Inter, titolare al centro dell’attacco.

ANCORA TITOLARE – Sedicesima partita da titolare per il giovane Francesco Pio Esposito, prodotto della Primavera dell’Inter e in prestito allo Spezia. I liguri vincono anche contro il Bari, la seconda vittoria consecutiva in questa stagione che permette alla squadra allenata da Luca D’Angelo da respirare in classifica, fermi al sedicesimo posto a quota 16 punti. Decide il gol di Daniele Verde all’84’, anche se l’espulsione per doppia ammonizione di Zurkowski (entrato al 74′ e ammonito all’85’), rischia di compromettere le cose a pochi minuti dalla fine.