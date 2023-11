Esposito, primo gol con la Sampdoria! Successo sul campo del Modena

Modena-Sampdoria è terminata con il punteggio di 0-2: Sebastiano Esposito, attaccante blucerchiato in prestito dall’Inter, ha trovato il suo primo gol con la nuova maglia

SCONFITTA – La Sampdoria trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Contro il Modena, i blucerchiati, si impongono per 0-2. Uno dei protagonisti di giornata è certamente Sebastiano Esposito: l’attaccante, in prestito ai blucerchiati dall’Inter, ha trovato al 32′ il suo primo gol stagionale con un bel pallonetto a battere Gagno, il portiere del Modena. Nella ripresa, al 63′, la squadra di Pirlo trova il raddoppio con Kasami. Esposito, pochi minuti dopo, sfiora la doppietta con uno splendido calcio di punizione che colpisce la traversa. L’attaccante, nel finale della gara, esce dal campo per una botta. Ottima prova anche per l’altro nerazzurro in campo: Filip Stankovic, ormai stabilmente titolare della porta della Sampdoria, colleziona un clean-sheet.