Esposito, prima da titolare vincente col Venezia: in gol l’ex Inter Forte

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Esposito ha giocato titolare per la prima volta con il Venezia e i lagunari hanno battuto il Cittadella secondo in classifica in Serie B. Il gol partita porta la firma di un altro prodotto del settore giovanile dell’Inter, Forte.

SUCCESSO – Sebastiano Esposito aveva debuttato col Venezia, appena arrivato dalla SPAL, sabato scorso nella sconfitta per 2-0 contro il Pordenone. Lì era subentrato al 52′ a Domen Crnigoj, giocando poco meno di metà gara. Oggi l’attaccante classe 2002, in prestito dall’Inter, è partito titolare in coppia con un altro ex nerazzurro, Francesco Forte. Quest’ultimo ha sbloccato il risultato contro il Cittadella al 3′, nell’unico gol dell’incontro. Esposito è rimasto in campo sino al 61′, sostituito poi da Dennis Johnsen.