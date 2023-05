Esposito: «Posso somigliare a Dzeko, grande emozione con l’Inter»

Francesco Pio Esposito, bomber della Primavera dell’Inter, è stato intervistato da Calciomercato.com a proposito dell’esperienza con l’Italia ai Mondiali Under 20 (vedi articolo). Un sogno per il giovane attaccante nerazzurro.

TALENTO – Il giovane attaccante classe 2005 dell’Inter Francesco Pio Esposito ha parlato in questo modo dei suoi fratelli e dei suoi idoli: «Tra noi tre forse io sono un po’ il meno tecnico per quello che riguarda la tecnica di calcio, ma sono sicuramente il più attaccante, sono più fisico e cerco di essere un punto di riferimento offensivo. Se ti devo dire gli attaccanti a cui mi ispiro ti dico i 9 classici alla Luca Toni. Se penso a quelli di oggi, però sono ovviamente di un livello lontano da me penso a Lewandowski che mi piace molto, ma anche a Edin Dzeko con cui mi sono allenato con l’Inter, penso che per caratteristiche possa somigliare a loro».

Esposito e l’esperienza nerazzurra

INTER – Il giocatore ha poi aggiunto: «Sicuramente andare ad Appiano Gentile anche solo per un allenamento con l’Inter dei grandi è stata una grande emozione. Questo perché vedi finalmente quello che guardavi in televisione fin da bambino e riesci a viverlo con i tuoi occhi dal vivo. È stato bellissimo. Il mio sogno è ovviamente quello di arrivare a giocare in Serie A e poi… beh vestire la maglia della nazionale maggiore».

Fonte: calciomercato.com