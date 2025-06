Esposito: «Con Pio bellissimo giocarci, nessuna competizione!»

Sebastiano Esposito, fratello più grande di Pio, si trova insieme al fratello al Mondiale per Club con l’Inter. Questa sera i due cercheranno di dare una mano alla squadra di Cristian Chivu per vincere la partita contro l’Urawa Red Diamonds.

NESSUNA COMPETIZIONE – Tra la partita contro il Monterrey e quella di questa sera con l’Urawa Red Diamonds, DAZN ha intercettato anche Sebastiano Esposito. L’attaccante di Castellamare potrebbe nuovamente giocare titolare, dopo il pari all’esordio contro i messicani. Queste le sue parole sul fratello Francesco Pio. I due stanno partecipando al Mondiale per Club insieme e non è da escludere che questa sera possano fare staffetta oppure giocare insieme a partita in corso. Le parole di Seba Esposito: «È cresciuto tantissimo, è diventato una bestia a livello fisico. Siamo in camera insieme, parliamo sempre e dalla prossima dovrebbe esserci anche lui a disposizione perché adesso sta meglio. Speriamo che possa fare il contrario di quello che ho fatto io col Monterrey e faccia gol. La competizione tra non non esiste, bellissimo giocarci insieme». A proposito di Francesco Pio, si è espresso sempre a DAZN Cristian Chivu, che ne ha parlato benissimo e non vede l’ora di vederlo in campo. I due hanno lavorato insieme facendo tutta la trafila delle giovanili nerazzurre.