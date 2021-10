Esposito, passerella finale nella vittoria del Basilea: cambio tutto dell’Inter

Esposito ha giocato solo una manciata di minuti nella vittoria di stasera del Basilea sull’Omonia Nicosia in UEFA Europa Conference League. L’attaccante ha rilevato l’altro giocatore in prestito dall’Inter.

PRESENZA MINIMA – Solo un minuto più recupero per Sebastiano Esposito, nella vittoria del Basilea per 3-1 sull’Omonia Nicosia. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha rilevato all’89’ Darian Males, ossia l’altro giocatore in prestito dai nerazzurri, subito dopo il gol della tranquillità di Edon Zhegrova. A segno anche Liam Millar al 19′, Jordi Gomez su rigore al 27′ per il momentaneo pareggio cipriota e Arthur Cabral al 41′ pure lui dal dischetto. Basilea che sale a quota sette punti con il Qarabag, +6 sulle avversarie, e ipoteca la qualificazione. Esposito potrà tornare in campo in campionato domenica alle 16.30 col Lugano.