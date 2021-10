Esposito, panchina in Conference League. Dentro un altro dell’Inter

Sta per iniziare la sfida di UEFA Conference League tra Basilea e Omonia. Tra gli svizzeri non partirà titolare Sebastiano Esposito, che siede in panchina. In campo invece l’altro giocatore di proprietà dell’Inter, ovvero Darian Males.

PANCHINARO E TITOLARE – Sebastiano Esposito siede in panchina nella sfida tra Basilea e Omonia, pronto a subentrare a gara in corso in caso di necessità. La scelta è legata alle sue condizioni fisiche, dopo la caviglia slogata durante il ritiro con la nazionale Under 21. L’attaccante di proprietà Inter è rientrato infatti oggi tra i convocati, dopo aver saltato la scorsa partita di campionato contro il Sion. In campo ci sarà comunque un giocatore nerazzurro. Si tratta di Darian Males, che agirà al centro della trequarti alle spalle dell’unica punta Arthur.