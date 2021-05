Esposito, P. Zanetti assicura: «Grande talento, migliora ogni giorno»

GRANDE TALENTO – Paolo Zanetti ha parlato con toni di elogio di Sebastiano Esposito , attaccante dell’ Inter in prestito al Venezia : «È un ragazzo che diventerà un campione, deve smussare qualche spigolo del suo carattere, ma gli viene da un’esuberanza che è poi la sua forza. È un 2002 che sta giocando in una squadra che lotta per la Serie A. Non gli risparmio nulla, spesso gli faccio dei cazziatoni, però vedo che ha una grande predisposizione e giorno dopo giorno migliora. Vi assicuro che stiamo parlando di un grandissimo talento che farà parte per molti anni della Nazionale».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: