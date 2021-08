Esposito oggi a secco col Basilea, ma vince in coppa: in gol l’altro dell’Inter

Serata vincente per il Basilea di Esposito, impegnato nell’andata del terzo turno di qualificazione di Europa Conference League. L’attaccante non ha segnato, anche perché partito dalla panchina, ma gli svizzeri hanno vinto e con gol dell’altro in prestito dall’Inter, Males.

SUCCESSO – Ventuno minuti più recupero per Sebastiano Esposito, nella vittoria per 1-2 del Basilea in casa dell’Ujpest. Nell’andata del terzo turno di qualificazione di Europa Conference League l’attaccante in prestito dall’Inter, due gol in altrettante partite in campionato, comincia dalla panchina. Al 69′ subentra a Valentin Stocker, col punteggio di 1-1. È però l’altro di proprietà nerazzurra, Darian Males, a far vincere gli svizzeri cinque minuti dopo. In precedenza avevano segnato Yohan Croizet per l’illusorio vantaggio dell’Ujpest e Arthur Cabral per il momentaneo 1-1. Il Basilea di Esposito tornerà in campo domenica alle 16.30 in casa col Servette, ritorno di coppa fra sette giorni.