Esposito, nuovo infortunio muscolare contro il Lugano. La nota del Basilea

Esposito è tornato in campo dopo un problema fisico, ma nel match contro il Lugano si è dovuto nuovamente fermare. Lo comunica il Basilea attraverso una nota su Twitter.

AI BOX – Altro problema fisico per Sebastiano Esposito. Dopo l’infortunio che l’aveva tenuto lontano dai campi di gioco per qualche settimana, il talento in prestito dall’Inter era tornato prima in Europa Conference League per una manciata di minuti contro l’Omonia Nicosia (vedi articolo) e poi in campionato contro il Lugano (vedi articolo). Proprio in questa occasione, l’attaccante ha accusato un nuovo acciacco. Questo è quanto comunica il Basilea attraverso il proprio account Twitter: “Sebastiano Esposito ha subito un infortunio muscolare nella partita contro il Lugano. La sua data di ritorno non è ancora nota. Tanti auguri di pronta guarigione, Seba!”. La speranza è che sia solo un fastidio di poco conto e che i tempi di recupero siano brevi.

Fonte: Twitter – Basilea