Esposito non si ferma più, terza di fila (su tre) in gol con il Basilea

Dopo aver messo il suo sigillo nelle prime due partite giocate con il Basilea (contro Grasshoppers e Sion), Sebastiano Esposito non si ferma più, entrando nel tabellino dei marcatori anche della sfida contro il Servette vinta oggi per 5-1.

TRE SU TRE – Tre gol in tre partite per Sebastiano Esposito, che ha decisamente iniziato con il piede giusto la sua esperienza in prestito al Basilea. Dopo le reti segnate contro Grasshoppers e Sion, infatti, l’attaccante di proprietà dell’Inter ha messo il suo sigillo anche oggi nella gara dominata dalla sua squadra contro il Servette e terminata per 5-1. La rete di Esposito è arrivata al minuto 60, con un calcio di rigore trasformato con un “cucchiaio” per il momentaneo 4-0. Il giocatore è poi uscito al minuto 75 a risultato ormai archiviato, per lasciare spazio a Quintilla.