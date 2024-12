Esposito non si ferma più! Risultato sbloccato in Verona-Empoli

Sebastiano Esposito continua a rivelarsi grande protagonista con la maglia dell’Empoli. Suo il gol che ha permesso ai toscani di sbloccare la sfida in trasferta contro il Verona

INARRESTABILE – Dopo il gol e il rigore decisivo segnati nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, Sebastiano Esposito non si ferma più. Mandato in campo da titolare da Roberto D’Aversa per Verona-Empoli di oggi, l’attaccante di proprietà dell’Inter ha trovato nuovo la via del gol, sbloccando il risultato dopo 17 minuti allo stadio Bentegodi. Un periodo davvero d’oro per l’attaccante, che si sta giocando le sue chance per il futuro anche in nerazzurro.