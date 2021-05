Esposito non gioca ma al Venezia va bene uguale: 1-1 e finale Play-Off!

Esposito non partecipa alla festa del Venezia in campo ma poco importa, visto l’importante traguardo raggiunto. Eliminato il Lecce, ora si aspetta l’altra finalista dei Play-Off di Serie B

VENEZIA IN FINALE – Ha fatto da spettatore in panchina Sebastiano Esposito, mentre i suoi compagni conquistavano l’accesso alla Finale Play-Off di Serie B. Il Venezia può continuare a sognare la Serie A dopo aver eliminato il Lecce, oggi bloccato in casa 1-1 dopo l’1-0 dell’andata. Decisivo il rigore di Mattia Aramu al 48′ del primo tempo ma soprattutto l’errore dal dischetto di Marco Mancosu, che all’80’ spara il pallone sopra la traversa. Di Stefano Pettinari al 66′ il gol che illude i pugliesi. Il Venezia in finale se la vedrà contro vincente di Monza-Cittadella, in campo tra poco, a partire dalle ore 20.45. Si parte dal 3-0 dell’andata in favore della squadra veneta. E chissà se l’attaccante classe 2002 in prestito dall’Inter avrà spazio nella finalissima…