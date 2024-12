Esposito, non c’è due senza tre! Fiducia per Empoli-Torino

Empoli-Torino è l’anticipo del venerdì della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Per Sebastiano Esposito un’altra presenza in campo da titolare, che fa il paio con quella di Verona e l’ingresso in campo negli ottavi di finale con la Fiorentina. In gol nelle due precedenti, occhio alla terza…

TITOLARE – Fiducia per Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter sarà infatti in campo questa sera da titolare in Empoli-Torino, partita che apre la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Protagonista negli ottavi di finale contro la Fiorentina, con il gol del pari e il rigore decisivo messi a segno, e anche nella vittoria per 1-4 contro il Verona grazie a una doppietta, Esposito si prepara a lasciare il segno anche questa sera. Posizione da trequartista per lui insieme a Cacace, con Colombo che giocherà da punta per sostituire l’infortunato Pellegri.

EMPOLI-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ESPOSITO ANCORA TITOLARE

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Masina, Coco, Walukiewicz; Sosa, Gineitis, Linetty, Ricci, Pedersen; Sanabria, Karamoh.