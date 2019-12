Esposito, niente vacanze: allenamento nel campo della sua infanzia

Sebastiano Esposito ha disputato un’ottima partita e, contro il Genoa, ha siglato il primo, e non l’ultimo nelle speranze dell’Inter e di Conte, gol con la maglia nerazzurra. Il giovane calciatore, invece di prendersi una vacanza ha deciso di rimanere in Italia ad allenarsi (così come fatto da Borja Valero). E lo farà nel campo dove giocava da bambino. A riportarlo è “La Repubblica”.

INFANZIA – Sebastiano Esposito, che con il gol segnato contro il Genoa è il più giovane marcatore nerazzurro di sempre in serie A a San Siro, sta passando le vacanze nella sua Castellammare di Stabia, luogo in cui è nato il classe 2002. Per non perdere la forma e la concentrazione, il giovane attaccante dell’Inter ha chiesto al presidente dell’Asd Club Napoli, la prima squadra della sua infanzia, di concedergli il campo per allenarsi. A seguirlo nella preparazione è il padre Agostino, oggi maestro di scuola elementare, che da giovane ha giocato in Serie C ed è stato allenatore in seconda alla Juve Stabia. Sullo stesso campo calcato da Sebastiano Esposito, qualche anno prima, è cresciuto anche Gianluigi Donnarumma, oggi portiere del Milan e della nazionale.

Fonte: La Repubblica – Franco Vanni