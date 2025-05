Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro!

Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol. L’ennesimo dell’anno, che vale l’ingresso nella top-11. L’Inter riflette sui passi da fare.

STAGIONE – La Serie B ieri è finita dopo 38 giornate e ha visto la clamorosa retrocessione della Sampdoria in Serie C. Non era mai accaduto nella storia del club blucerchiato. All’Inter però interessa poco questo, perché c’è un altro dato da considerare. Tale dato riguarda un attaccante in prestito allo Spezia, vale a dire Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 al suo secondo anno nella serie cadetta ha segnato 17 gol e ha portato la sua squadra alla semifinale playoff tramite il terzo posto ottenuto in campionato.

FUTURO – Con questi numeri Pio Esposito ha preso il posto nella top-11 della Serie B scelta tramite i Dati Opta.

L’Inter si gode il suo gioiello e attende anche l’esito finale dei playoff, dove in semifinale lo Spezia affronterà la vincente tra Catanzaro e Cesena. Il club nerazzurro non ha ancora le idee chiare al ritorno di Esposito, che però dovrebbe fare il Mondiale per Club con i nuovi compagni a partire da giugno. Da quel mese arriveranno le risposte sul modo in cui verrà gestito l’attaccante.