Esposito contro il Milan: «Nato nell’Inter. È una sfida speciale!»

La ventiquattresima giornata ospita Empoli-Milan. Tra i protagonisti in campo anche il giovane Sebastiano Esposito, in prestito dall’Inter. Ecco le sue sensazioni prima della gara.

CONTRO LE GRANDI – Dopo l’Atalanta tocca anche al Milan in questo sabato pomeriggio di Serie A. A sfidare i rossoneri è l’Empoli del giovane Sebastiano Esposito. Intervistato da Dazn prima della gara l’attaccante dichiara: «Se la vivo come un derby? Giocare contro le grandi squadre è molto bello. Poi essendo nato e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ha un qualcosa di speciale. Mi ha sempre portato bene nel settore giovanile giocare contro il Milan. Speriamo di ripeterci tra virgolette. Negli ultimi anni ho avuto qualche difficoltà ma le difficoltà ti aiutano a crescere. Però poi sto mettendo in campo tutto il lavoro che ho fatto in questi anni e mister D’Aversa con questo ambiente e questa società mi stanno aiutando tanto». Queste le dichiarazioni di Esposito, che con l’avventura all’Empoli adesso si sta facendo conoscere anche in Serie A.