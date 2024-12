Esposito: «Lavoro molto bene. Salvatore e Pio? Miei gol più belli!»

Sebastiano Esposito, dopo aver brillato in Verona-Empoli, ha parlato in conferenza stampa. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha scherzato anche sui gli altri due fratelli, anche loro in gol con lo Spezia.

GRANDE PARTITA – Sebastiano Esposito, intervenuto in conferenza stampa al termine di Verona-Empoli, commenta in questo modo la vittoria della sua squadra al Bentegodi: «Abbiamo fatto una grande partita di sacrificio e qualità, sapevamo che il Verona poteva venire con due attaccanti nei nostri tre difensori, poi avendo capito di venire uomo sull’uno, è venuta fuori la nostra qualità».

Esposito e il suo stato di forma. Poi scherza sui fratelli

LAVORO E IMPEGNO – Poi Esposito risponde anche sul suo stato di forma, oggi due gol, dopo quello segnato a Firenze in Coppa Italia: «Sulla doppietta sono felice, sto lavorando molto bene e raccolgo i frutti che semino in settimana».

FAMIGLIA – Giornata decisamente positiva per i fratelli Esposito, oltre a Sebastiano, hanno segnato in Spezia-Cittadella anche Francesco Pio e Salvatore. Sebastiano commenta in questo modo: «Non ci siamo ancora parlati perché Salvo è in conferenza anche lui, ho visto i gol e sono stati meno belli dei miei. Ma, a parte gli scherzi, credo che mamma, papà e nostra sorella siano molto fieri di noi». Pio come Sebastiano è di proprietà dell’Inter.