Esposito, la scelta di Marino nella sfida tra SPAL e Brescia

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

La SPAL di Sebastiano Esposito affronta il Brescia, nella sedicesima giornata di Serie B. Ecco la scelta dell’allenatore sull’attaccante di proprietà dell’Inter.

PRONTO – Sebastiano Esposito parte dalla panchina nella sfida tra SPAL e Brescia, valida per la giornata 16 di Serie B. Pasquale Marino sceglie ancora una volta di non schierare titolare l’attaccante di proprietà dell’Inter. Il talento classe 2002 non è sceso in campo nelle ultime tre partite dei ferraresi. Riuscirà a trovare minuti nella gara di oggi?