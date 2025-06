Esposito, un’ipotesi sul futuro! E in Inter-River Plate sogna la titolarità – CdS

Pio Esposito si gioca il suo futuro all’Inter negli Stati Uniti. Contro l’Urawa Red Diamonds ha dato il suo contributo nella rimonta dei nerazzurri e ora sogna di giocare dall’inizio contro gli argentini del River Plate nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

NON FERMARSI -I figli di Chivu provano a rilanciare l’Inter. Prima Valentin Carboni (clicca qui per il suo approfondimento), ora tocca a Francesco Pio Esposito. Un altro 2005, un altro figlio dell’allenatore rumeno, che lo ha avuto nelle giovanili, consegnandogli anche la fascia da capitano dell’Inter Primavera nella stagione 2022-23. Pio Esposito ha esordito con l’Inter dei grandi sabato contro l’Urawa Red Diamonds, entrando nella ripresa al posto del fratello Sebastiano. Pio ha fatto a sportellate, ha cercato di creare spazio nella serratissima linea difensiva giapponese, toccando alla fine 20 palloni, concludendo 4 volte verso la porta di Nishikawa. Ora sogna di giocare dall’inizio Inter-River Plate, partita che si giocherà tra mercoledì e giovedì notte alle 3 italiane.

Esposito e il futuro con l’Inter che passa dagli States

FUTURO – Dal suo rendimento negli USA dipenderà probabilmente anche il futuro in nerazzurro. Il classe 2005 ha concluso l’ultima stagione con 19 gol allo Spezia, diventando il capocannoniere del campionato di Serie B. La mancata promozione in Serie A nella finale contro la Cremonese ha difatti impedito di continuare ancora per un altro anno in Liguria. Per lui si apriranno comunque le strade della massima serie. E non è da escludere l’ipotesi che possa rimanere all’Inter almeno fino a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia