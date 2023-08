Esposito lascia l’Inter e va subito in gol: protagonista con lo Spezia!

Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Francesco Pio Esposito si è unito ufficialmente allo Spezia nella giornata di ieri. Buttato subito nella mischia in amichevole, ha già trovato la via del gol.

NELLA MISCHIA – Nemmeno il tempo di ambientarsi per Francesco Pio Esposito, che subito scende in campo con lo Spezia in amichevole e trova la via del gol. Lasciata l’Inter soltanto ieri, l’attaccante cresciuto nelle giovanili nerazzurre ha messo a segno il gol dell’1-2 contro il Wolfsburg, nel test match in corso proprio in questi minuti.