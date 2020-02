Esposito infortunato, Conte lo perde per l’Europa League – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’infortunio di Esposito priverà Conte di un’opzione preziosa per la sfida di Europa League col Ludogorets.

NIENTE COPPA – Niente panchina ieri sera per Sebastiano Esposito. L’attaccante nerazzurro è stato sottoposto all’Humanitas di Rozzano a una risonanza magnetica. Il responso? Un’elongazione al retto femorale destro. Per Conte una brutta notizia perché Seba non sarà a disposizione la prossima settimana per la trasferta di Europa League in Bulgaria, sul campo del Ludogorets, e probabilmente neppure per il ritorno. Se vorrà far riposare sia Lukaku e Martinez, dunque, l’ex ct dovrà utilizzare il 3-5-1-1 con Eriksen alle spalle di Sanchez oppure il 3-4-2-1 con Sensi e il danese alle spalle del cileno. Ancora out pure Gagliardini.