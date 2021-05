Esposito indisponibile ma festeggia: Venezia avanti nei play-off di Serie B

Esposito non era fra i convocati per Venezia-Chievo, partita del turno preliminare play-off di Serie B. L’attaccante in prestito dall’Inter può però festeggiare: gli arancioneroverdi vincono 3-2 ai tempi supplementari e si qualificano col brivido.

VITTORIA SOFFERTA – Il Venezia, così come il Cittadella, raggiunge le semifinali play-off di Serie B. Lo fa battendo 3-2 il Chievo ai tempi supplementari, con Sebastiano Esposito indisponibile. Luca Garritano, un altro ex Inter, sblocca al 10′ su rigore, poi però Massimo Bertagnoli fa autogol al 60′ per l’1-1. Si va ai tempi supplementari, come previsto dal regolamento che in caso di parità promuove la miglior piazzata solo al 120′. E al 104′ il Chievo firma pure il sorpasso, con un altro rigore messo a segno stavolta da Vasile Mogos. Non basta: Youssef Maleh al 107′ e Dennis Johnsen al 116′ completano il nuovo ribaltone. Il Venezia sfiderà il Lecce nelle semifinali play-off di Serie B, mentre il Monza se la vedrà col Cittadella. Da capire se Esposito potrà tornare a disposizione di Paolo Zanetti, che in giornata ne ha parlato bene (vedi articolo).