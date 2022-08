Esposito un po’ indietro, tecnico Anderlecht: «È dura, ma noi lo aiuteremo»

Esposito non ha iniziato bene la sua avventura all’Anderlecht. Su di lui si è espresso il tecnico Mazzù. La squadra belga è al momento in campo con lo stesso proprietà Inter in panchina

SERVE TEMPO − Il tecnico dell’Anderlecht, Felice Mazzù, si è espresso su Esposito. Il giocatore è in prestito dall’Inter: «Per lui è dura. Ma sta lavorando sodo e noi saremo lì per aiutarlo e supportarlo. Ci sono certi giocatori come Fabio Silva che non hanno bisogno di tanto tempo per adattarsi e giocare sin da subito. Per altri invece, come Sebastiano, ci vuole più tempo. Ma ciò non significa nulla». Le sue parole riportate da Walfoot.