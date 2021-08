Esposito incanta in Svizzera, il giovane dell’Inter nella squadra di giornata

Sebastiano Esposito continua a incantare in Svizzera con la maglia del Basilea. Per la quarta volta in cinque giornate il giovane attaccante di proprietà dell’Inter è stato inserito nella squadra della settimana del campionato svizzero.

