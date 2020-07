Esposito in panchina col Brescia, c’Ã¨ un motivo nascosto? – CdS

Esposito in panchina col Brescia, c’è un motivo...

Esposito in panchina col Brescia, c’è un motivo nascosto? – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che in Inter-Brescia Sebastiano Esposito non ha giocato nemmeno un minuto. C’è un motivo extra campo?

NEMMENO UN MINUTO – Turnover, cinque cambi, partita ormai indirizzata senza storia. Non è passato inosservato il fatto che anche ieri sera contro il Brescia Esposito se n’è rimasto in panchina. Quando si è trattato di sostituire Lautaro negli ultimi minuti è stato Lukaku a entrare. Le ultime presenze del classe 2002 risalgono al pre lockdown, contro Udinese e Ludogorets. Una scelta tecnica o c’è altro? Che dipenda dalle difficoltà sorte nella trattativa per il rinnovo del contratto?