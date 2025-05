Esposito in finale playoff di Serie B con lo Spezia! Catanzaro out

Lo Spezia ha battuto anche nella gara di ritorno il Catanzaro con il risultato di 2-1 e conquista così la finale dei playoff di Serie B. Francesco Pio Esposito è ancora protagonista.

FINALE! – Lo Spezia ha vinto contro il Catanzaro per 2-1 nel ritorno della semifinale playoff e ha conquistato il pass per la finale! La Serie B entra nel vivo e dopo questa domenica si conoscono così le squadre che si affronteranno nella partite più importanti dell’anno: da una parte lo Spezia, dall’altra la Cremonese che nel pomeriggio ha ribaltato la Juve Stabia grazie al secco 3-0. La gara odierna è stata sbloccata da Cassandro al minuto 31, ma il vantaggio ospite è durato pochissimo. Dopo cinque minuti Aurelio ha siglato il gol del momentaneo 1-1. Al 61′ Francesco Pio Esposito, attaccante in prestito dell’Inter, ha trovato l’assist vincente per la rete decisiva di Wisniewski. Nella restante mezz’ora di gioco lo Spezia ha gestito e provato a recuperare un po’ di energie visto il risultato complessivo. Tra andata e ritorno i liguri hanno segnato quattro reti e ne hanno subita solamente una. Adesso arrivano da favoriti alla finale ed Esposito dovrà giocare ancora per portare i suoi alla Serie A.

SPEZIA-CATANZARO 2-1

Cassandro (C) al 31′, Aurelio (S) al 36′, Wisniewski (S) al 61′