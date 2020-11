Esposito in campo dal 1′ in Reggina-SPAL: la...

Esposito in campo dal 1′ in Reggina-SPAL: la partita del giovane nerazzurro

Sebastiano Esposito SPAL

Esposito è sceso in campo dal 1′ in Reggina-SPAL, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. L’attaccante di proprietà nerazzurra gioca 70′, ma non riesce a mettere la sua firma sul match. Di seguito il risultato del match

SOSTITUITO – Sebastiano Esposito è sceso in campo dal 1′ in Reggina-SPAL, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. L’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito al club ferrarese, al 70′ lascia il posto a Moro. La SPAL riesce a portare a casa i tre punti grazie alla rete di Castro al 31′ mentre la Reggina, sotto di un uomo (Menez) dal 23′, fallisce un rigore al 61′ con Denis.