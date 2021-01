Esposito: Â«Ho passato un periodo difficile. Convivo con la pressioneÂ»

Esposito: «Ho passato un periodo difficile. Convivo con la pressione»

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Dopo l’ufficialità del trasferimento al Venezia, e la prima gara con la nuova maglia, Sebastiano Esposito è stato presentato alla stampa. A margine dell’evento mediatico, il classe 2002 ha rilasciato queste dichiarazioni

DIFFICOLTÀ – Il prestito alla SPAL si è chiuso anticipatamente. Un breve ritorno a Milano e poi biglietto per Venezia. Il club veneto ha presentato ufficialmente Sebastiano Esposito alla stampa. Il classe 2002 ha rilasciato queste dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale della sua nuova squadra: «Sono qui a Venezia per dare il mio contributo nell’aiutare la squadra a migliorare in fase realizzativa ed ho scelto questo club perchè la società ed il mister mi hanno fatto un’ottima impressione. Stavo attraversando un momento difficile ma loro mi hanno fatto subito percepire la loro fiducia, facendomi capire che con questa maglia avrei potuto fare cose importanti, ora tocca a me fare in modo che questa fiducia aumenti ulteriormente».

PRESSIONI – Sulla passione per il calcio e l’esperienza con l’Inter: «Sin da piccolo – commenta Esposito – io e mio fratello siamo cresciuti con il calcio nel cuore, anche grazie a mio papà che ci ha trasmesso questa grande passione. Il calcio è la nostra vita e credo che non ci sia nulla di più bello di questo sport. Ho avuto la fortuna di giocare in uno dei club più importanti del mondo, purtroppo o per fortuna pur essendo giovane so di avere gli occhi puntanti addosso ma la pressione fa parte del gioco e bisogna saperci convivere, ma se dovessi sbagliare qualcosa non sarà per colpa della pressione, anzi, la pressione può essere anche utile perchè ti fa sentire importante e ti spinge a migliorarti giorno dopo giorno».

Fonte: Veneziafc.it