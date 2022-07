Esposito ha già iniziato la stagione: buona la prima per il suo Anderlecht

Esordio vincente per Esposito con la maglia dell’Anderlecht in Jupiler League. Il giocatore di proprietà Inter è sceso in campo dal primo minuto

ESORDIO VINCENTE − L’Anderlecht ha vinto contro l’Oostende per 2-0. Esordio OK per la nuova squadra di Sebastiano Esposito, attaccante in prestito dall’Inter. Il giovane centravanti campano ha giocato da titolare lasciando il campo al minuto 70. Per l’Anderlecht, un gol per tempo: al 39esimo del primo tempo in rete Ashimeru; mentre all’88’ ha chiuso i giochi Silva. Giocatore entrato proprio al posto di Esposito.