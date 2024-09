Esposito si fa grande con lo Spezia: il sogno Inter può essere realtà! – TS

Francesco Pio Esposito si rende ancora protagonista in Serie B con lo Spezia. Il centravanti è uno degli osservati speciali, che spera un giorno di poter tornare e restare nella sua Inter.

AFFERMAZIONE – Il gioiellino dell’Inter Pio Francesco Esposito, attualmente in prestito allo Spezia, continua a spostare su di sé i riflettori della scena calcistica. Solo poche settimane fa si è reso protagonista con la maglia azzurra dell’Italia Under 21, mettendo a segno ben quattro reti nella sfida contro il San Marino. Adesso, nell’ultima giornata del campionato di Serie B, conferma la sua dote da bomber, ferendo per due volte la Carrarese uscita sconfitta 4-2 dallo Stadio ‘Alberto Picco’.

Esposito pronto al grande salto? L’Inter lo osserva!

SOGNO E SPERANZA – Francesco Pio Esposito attira così l’attenzione di Luciano Spalletti, ma anche della stessa Inter, alla quale è tornato per un breve periodo nel corso dell’ultima estate. Poi la scelta di rinnovare il prestito allo Spezia, nel quale era stato decisivo lo scorso 10 maggio, col gol al Venezia all’ultima giornata, ottenendo la salvezza in Serie B. Innegabile nell’ultimo periodo la crescita di Pio Esposito, che continua ad affermarsi e ad avvicinarsi sempre più alla realizzazione di un sogno: rientrare all’Inter, ma fra i grandi. Secondo TuttoSport, infatti, il giovane attaccante potrebbe già essere pronto a tornare in nerazzurro, con la speranza di poter restare nel novero dei giocatori di Simone Inzaghi.

Fonte: TuttoSport – Armando Napoletano