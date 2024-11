Esposito gol, media importante! E lo Spezia lo ringrazia contro il Modena

Francesco Pio Esposito ancora decisivo con la maglia dello Spezia. Suo il gol vittoria nella partita contro il Modena. In un inizio stagione davvero importante per l’attaccante di proprietà dell’Inter

ALTRO GOL STAGIONALE – Francesco Pio Esposito sta proseguendo al meglio il suo percorso di crescita con la maglia dello Spezia, in Serie B. Alla seconda stagione consecutiva nel club ligure, l’attaccante di proprietà Inter sta mostrando ottimi numeri. Ne è un esempio la partita di oggi pomeriggio, nella quale lo Spezia ha avuto la meglio – con il risultato di 1-0 – sul Modena. E il gol vittoria lo ha segnato proprio Esposito, che al 39′ ci mette lo zampino e porta in vantaggio la squadra. Si tratterà, poi, del gol che decide il risultato della partita. Per l’attaccante nerazzurro sono così cinque i gol siglati in questo campionato di Serie B in dieci partite, con un’ottima media di un centro ogni due presenze. Non solo: al momento si trova a una sola lunghezza dal capocannoniere del campionato, ovvero Cristian Shpendi del Cesena, che guida a sei gol segnati. Insomma, un inizio stagionale decisamente importante per Esposito, con l’Inter che continua a osservarlo da vicino anche e soprattutto in vista del futuro.

SPEZIA-MODENA 1-0, DECIDE FRANCESCO PIO ESPOSITO

Gol: F. Esposito al 39′