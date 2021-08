Esposito: «Il gol in Inter-Genoa il mio primo sogno! Ecco perché l’esultanza»

Esposito ha parlato al quotidiano svizzero Blick. L’attaccante del Basilea, in prestito dall’Inter, è fin qui grande protagonista del campionato elvetico e ha rivelato alcune sue caratteristiche.

PREFERENZE – Sebastiano Esposito si racconta: «La famiglia è la cosa più importante nella mia vita, siamo molto legati. Il gol in Inter-Genoa? Un’emozione indescrivibile. Era il mio primo sogno, e si è avverato! Quello più grande di tutti? Giocare con l’Italia e vincere i Mondiali. La Trivela? Era uno dei marchi di fabbrica di Ricardo Quaresma, ma il mio idolo è Francesco Totti. L’esultanza col telefono? Quando ho avuto i primi successi all’Inter mi hanno chiamato tutti, all’improvviso ho avuto tanti amici. È cambiato molto nell’anno in Serie B tra SPAL e Venezia, dove erano spariti. Ora esulto così per dimostrare che alzo sì il telefono, ma solo per quelli che sono veri amici».

Fonte: Blick.ch – Marco Pescio