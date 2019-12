Esposito, gol e futuro con Totti? L’ex Roma si candida come agente – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” rilancia una notizia che gira da una decina di giorni (QUI la versione de “La Gazzetta dello Sport del 10 dicembre) che vorrebbe Francesco Totti come nuovo procuratore di Sebastiano Esposit. Un incrocio intrigante tra passato e futuro del calcio italiano. Ecco i dettagli della situazione.

NUOVA AVVENTURA – Sebastiano Esposito è abituato a sopportare la tensione sulle proprie spalle. Non ha fatto una piega in quegli undici metri di rincorsa tra lui e Ionut Radu, in Inter-Genoa, mettendo a segno il primo gol della sua carriera in Serie A. Presto Esposito potrebbe presto rientrare nella schiera di calciatori all’ombra della procura di un numero dieci d’eccezione: Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, infatti, nel 2020 dovrebbe aprire ufficialmente la sua nuova attività di sports management, con David Manasseh (noto agente inglese) come partner.

PREDESTINATO – Totti si sarebbe già mosso per prendere la procura di Esposito. L’attaccante, lanciato da Antonio Conte, potrebbe essere rappresentato da Francesco Totti, alla sua prima esperienza da agente. Un’investitura d’eccezione, sotto l’ala protettiva di uno dei talenti italiani più forti di sempre. Agostino, papà di Sebastiano, è osservatore per un marchio sportivo, mentre Salvatore, il fratello più grande, gioca nel Chievo e ha disputato anche il Mondiale Under 20. Il più piccolo della famiglia è Francesco Pio, 14enne che fa parte delle giovanili dell’Inter. Lo stipendio di Esposito, oggi, è quello minimo per i calciatori di Serie A: 100mila euro. Ma con un rendimento e una crescita così repentini, difficilmente tali cifre resteranno ferme al palo. E con un procuratore come l’ex Roma, il futuro di Esposito si preannuncia ricco di pieghe interessanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo