Esposito, gol annullato ma derby allo Spezia! Sampdoria ad oggi in C

Lo Spezia vince 2-0 contro la Sampdoria nel derby ligure. Annullato un gol a Esposito. La Samp è terzultima ed è un passo dalla Serie C.

DERBY AGLI AQUILOTTI – A La Spezia va in scena il derby ligure di Serie B tra Spezia e Sampdoria. Due squadre con due classifiche totalmente diverse: i padroni di casa puntano la promozione e sono terzi in classifica, i blucerchiati rischiano clamorosamente la retrocessione in Serie C. In campo dal primo minuto un solo giocatore di proprietà dell’Inter, ossia l’attaccante Francesco Pio Esposito, parte dalla panchina invece il centrocampista, in prestito alla Sampdoria, Ebenezer Akinsanmiro (entrato nella ripresa). Nel primo tempo regna grande equilibrio con la squadra blucerchiata, allenata da mister Semplici, che contiene gli attacchi spezzini della formazione di Luca D’Angelo. La partita si sblocca nella ripresa e qui ad entrare in scena ci pensa Gianluca Lapadula, un lusso per la cadetteria. L’attaccante peruviano sblocca tutto al 66′ e al 74′ trova anche il gol del raddoppio. All’82’, ci sarebbe anche festa per l’interista Pio Esposito, che ha rinnovato il proprio contratto con il club meneghino fino al 2030, ma il suo gol viene annullato dal signor Rapuano. La partita finisce 2-0 a favore dello Spezia. La squadra aquilotta sale a quota 58 punti in classifica, portandosi a meno cinque dal Pisa e a più sei sulla Cremonese quarta. La Sampdoria è invece terzultima con 32 punti e ad oggi scendere in C.

SPEZIA-SAMPDORIA 2-0

66′ e 74′ Lapadula