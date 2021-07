Esposito, gol all’esordio con il Basilea: 83′ in campo nello 0-2 di oggi

Sebastiano Esposito inizia alla grande la sua avventura in prestito al Basilea. Nella sfida di debutto – che ha coinciso con la prima giornata della Super League svizzera – l’attaccante di proprietà Inter ha segnato il gol dello 0-2 contro il Grasshoppers.

GOL AL DEBUTTO – Pronti via e Sebastiano Esposito timbra subito il cartellino. È sua infatti la rete che sigla lo 0-2 del Basilea in trasferta contro il Grasshoppers, mettendo in ghiaccio il risultato e i primi tre punti in questa stagione di Super League svizzera per la squadra. L’attaccante dell’Inter, dopo il gol segnato al minuto 73, è poi uscito dal campo al minuto 83, lasciando il posto a Comert per il finale.