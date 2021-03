Esposito, futuro radioso: premiato tra i migliori 50 Under 19 al mondo

Sebastiano Esposito, nonostante una stagione non facilissima in prestito prima alla SPAL e ora al Venezia, sembra avere un grande futuro davanti a sé. L’attaccante di proprietà Inter è stato infatti premiato tra i migliori 50 Under-19 al mondo, secondo la classifica “NXGN 2021” del portale Goal.com.

FUTURO RADIOSO – Sebastiano Esposito inizia a togliersi qualche soddisfazione. Dopo la scorsa stagione tra i grandi, all’Inter, condita anche dal primo gol in Serie A nella sfida contro il Genoa del dicembre 2019, il giovane attaccante nerazzurro è stato mandato in Serie B a farsi le ossa. Prima alla SPAL, dove ha messo a referto un gol, ma non ha avuto modo per esprimere le sue potenzialità. Poi al Venezia, dove nelle ultime partite ha trovato un assist e un gol, nella sfida giocata contro il Monza (vedi articolo). Oggi, l’attaccante di proprietà Inter, è stato premiato come uno dei migliori 50 talenti Under 19 al mondo, nella classifica NXGN 2021 stilata dal portale calcistico Goal.com.

PROSSIMI CAMPIONI – Nello specifico, Sebastiano Esposito si è piazzato alla 23esima posizione. Di una classifica che, per intenderci, comprende nomi quali Ansu Fati del Barcellona (classificatosi al primo posto), Eduardo Camavinga (secondo posto e già corteggiato da grandi club come il Real Madrid e non solo) e Gio Reyna del Borussia Dortmund (sul gradino più basso del podio). Per un’idea più precisa dei talenti inseriti in classifica, vi rimandiamo alla classifica completa di Goal.com.