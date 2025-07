Esposito, futuro in bilico: il Cagliari accelera, ma l’Inter attende sviluppi

Sebastiano Esposito è uno dei nomi caldi sul fronte delle uscite in casa Inter. Dopo una stagione positiva all’Empoli, è pronto a una nuova esperienza, si tratta del Cagliari.

CONCORRENZA – L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto, una formula che garantirebbe al club nerazzurro una cessione con ritorno economico certo e al Cagliari la possibilità di puntare su un giovane di grande prospettiva. L’Inter è disponibile ad ascoltare, ma al momento non ha ancora dato il via libera definitivo all’operazione. Il motivo principale è che i nerazzurri tengono ancora aperti i contatti con la Fiorentina, altro club interessato al giocatore. La situazione in casa viola, però, è più complessa: tutto dipende dal futuro di Moise Kean. Solo dopo aver risolto il nodo legato all’ex attaccante della Juventus, la società toscana potrà affondare il colpo su altri profili, compreso Esposito. Per questo motivo, al momento i nerazzurri non vogliono affrettare la decisione, nella speranza che la concorrenza possa far salire il valore della trattativa.

NUOVA ESPERIENZA – Esposito, dal canto suo, è pronto a rimettersi in gioco e gradirebbe un ritorno in Serie A dopo le esperienze accumulate tra Italia ed estero. Il Cagliari rappresenterebbe una piazza importante per continuare il proprio percorso di crescita con continuità, ma anche la Fiorentina resterebbe un’opzione gradita. Nelle prossime settimane la situazione dovrebbe sbloccarsi.