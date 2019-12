Esposito favola alla Dickens: Ã¨ giÃ  record nella storia dell’Inter – GdS

Esposito favola alla Dickens: è già record nella storia dell’Inter – GdS

Sebastiano Esposito ha vissuto una giornata da sogno in Inter-Genoa. Iniziata con l’annunciato posto da titolare, vista l’assenza per squalifica di Lautaro Martinez, è culminata nella prima rete in nerazzurro. Ora il suo nome rimarrà indelebile nella storia dell’Inter, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”.

ANNO FANTASTICO – Sebastiano Esposito difficilmente si dimenticherà del 2019 negli anni a venire. Il talento dell’Inter ha infranto una serie di sogni personali e di record del club, iscrivendo il suo nome nella storia nerazzurra. A marzo divenne il più giovane interista di sempre ad esordire in Europa League. A ottobre, nella vittoria contro il Borussia Dortmund, è stato il più giovane interista a esordire nella massima competizione europea. Infine, ieri, a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni, è diventato il giocatore più giovane nella storia dell’Inter a segnare a San Siro; per riuscirci, ha scalzato il leggendario Giuseppe Bergomi (gol a 17 anni 9 mesi e 15 giorni).

NELLA STORIA – Tralasciando invece il campo di gioco, Esposito è comunque il secondo più giovane di sempre a segnare con la maglia dell’Inter (qui la nota del club). Davanti a lui solo Mario Corso, che segnò la prima di 94 reti in nerazzurro a 17 anni e 97 giorni. Con il gol al Genoa, Esposito ha superato anche Mario Balotelli, che inaugurò i suoi gol in nerazzurro a 17 anni e 237 giorni.

PREDESTINATO – Secondo alcuni rumors che circolano nell’ambiente, Francesco Totti vorrebbe iniziare proprio con Sebastiano Esposito la sua nuova carriera da agente sportivo. E molti hanno visto in Esposito alcune stigmate del campione giallorosso, a partire dal rigore battuto incrociando di potenza.