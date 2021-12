Esposito fa scoppiare il caso nel Basilea: il 2002 scuola Inter rifiuta di entrare

Esposito ha iniziato alla grande la sua avventura al Basilea ma nelle ultime settimane le cose non stanno andando come auspicato. Come riportato dal portale svizzero Blick, il classe 2002 in prestito dall’Inter stavolta l’ha combinata grossa

COMPORTAMENTO INTOLLERABILE – In Svizzera scoppia il caso Sebastiano Esposito, per il finale di Basilea-Qarabag in UEFA Europa Conference League. Il quarto cambio preparato dall’allenatore Patrick Rahmen non può andare in porto perché il classe 2002 italiano rifiuta di entrare in campo per i dieci minuti finali sul risultato di 3-0. Ciò ha creato un battibecco in panchina, con protagonista anche il capitano Valentin Stocker ma non solo. Dal Basilea fanno sapere che il comportamento di Esposito non è tollerabile ma che il tutto verrà discusso internamente per evitare di dare risalto alla vicenda. Non è la prima volta che Esposito fa parlare negativamente di sé nel corso della sua esperienza svizzera. Va ricordato che Esposito è in prestito dall’Inter con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Fonte: Blick – Stefan Kreis