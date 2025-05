Esposito all’Europeo? Nunziata ha diramato i convocati dell’Italia U21

Pio Esposito convocato da Carmine Nunziata nell’Italia U21 per l’Europeo di categoria che partirà a giugno. Ventotto convocati, da cui ne saranno tagliati cinque entro mercoledì 4 giugno.

CONVOCATO – Pio Esposito ieri ha timbrato il suo diciottesimo gol con la maglia dello Spezia in Serie B, nella semifinale di andata contro il Catanzaro vinta 0-2. E oggi è arrivata la convocazione dal CT Carmine Nunziata, per l’Europeo di categoria che si disputerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il centravanti di proprietà dell’Inter fa parte dei 28 pre-convocati dal CT, che si raduneranno a Coverciano da martedì 27 a sabato 31 maggio a Cesenatico, a cui da lunedì 2 giugno seguirà un secondo raduno al CPO di Tirrenia in vista della partenza per la Slovacchia, fissata nel pomeriggio di domenica 8 giugno. Entro mercoledì 4 poi Nunziata dovrà tagliare cinque giocatori, per convocarne definitivamente 23. Esposito, che potrebbe anche scegliere di partecipare al Mondiale per Club con l’Inter, si aggregherà al gruppo una volta finiti gli impegni con lo Spezia. Di seguito la lista dei 28 convocati:

Italia U21 all’Europeo: 28 pre-convocati e c’è anche Esposito

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Giovanni Leoni (Parma), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), *Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).

*si aggregherà al gruppo al termine degli impegni con il club di appartenenza